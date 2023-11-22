МВД: организаторы продажи метадона в Астрахани находятся за границей
Информация об этом появилась в Telegram-канале регионального УМВД.
По данным правоохранительных органов, наркотики были заказаны в нелегальном интернет-магазине через закладки.
Отмечается, что в регионе начались массовые проверки для выявления наркопотребителей и тайников с запрещёнными веществами.
Ранее СК возбудил уголовные дела по факту отравления наркотиками в Астрахани.
Также RT выяснил маршрут, по которому один из наркодилеров вёз наркотики в Астрахань.