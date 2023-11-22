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МВД: организаторы продажи метадона в Астрахани находятся за границей

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Организатор и оператор интернет-магазина, где покупали метадон отравившиеся жители Астрахани, находятся за границей.

Информация об этом появилась в Telegram-канале регионального УМВД.

По данным правоохранительных органов, наркотики были заказаны в нелегальном интернет-магазине через закладки.

Отмечается, что в регионе начались массовые проверки для выявления наркопотребителей и тайников с запрещёнными веществами. 

Ранее СК возбудил уголовные дела по факту отравления наркотиками в Астрахани.

Также RT выяснил маршрут, по которому один из наркодилеров вёз наркотики в Астрахань.

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