Глава ФПБК предложил не пускать в Россию иноагентов, оправдывающих терроризм

Иноагентам, которые проживают за границей и открыто критикуют Россию, предложили запретить въезд на территорию государства.

Соответствующую инициативу выдвинул глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин и обратился с ней к спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Согласно тексту документа, имеющегося в распоряжении RT, в Россию не должны возвращаться граждане, которые «оправдывают терроризм, призывают к насильственному свержению власти, возбуждают ненависть и вражду». Предполагается, что такая мера поможет обеспечить безопасность внутри страны.

В апреле депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ввести дополнительный налог для иностранных агентов на социальную поддержку детей-сирот.

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT заявила, что деятельность иноагентов разрушает устои в России.