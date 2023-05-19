Юрист Ярмуш: деятельность иноагентов разрушает устои в России

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова запретить предоставление кредитных продуктов лицам, признанным иностранными агентами.

«Я поддерживаю любые меры, которые ограничивают действия иностранных агентов на территории России, поскольку эта деятельность разрушает устои в государстве и может причинить ущерб безопасности страны и её гражданам. Но данная мера мне кажется избыточной», — считает юрист.

По её словам, для стабильности финансовой системы России необходимо, чтобы банки работали надлежащим образом.

«Чтобы был оборот средств, в том числе чтобы банки давали кредиты и получали проценты. Поэтому запрет на получение кредитов может негативно сказаться на всей банковской системе. В случае незаконной деятельности иностранных агентов будет уже работать Уголовный кодекс», — уточнила Ярмуш.

Депутат Госдумы Фёдоров предложил запретить выдавать кредиты иностранным агентам.