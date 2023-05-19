Юрист Ярмуш: деятельность иноагентов разрушает устои в России
- AP
«Я поддерживаю любые меры, которые ограничивают действия иностранных агентов на территории России, поскольку эта деятельность разрушает устои в государстве и может причинить ущерб безопасности страны и её гражданам. Но данная мера мне кажется избыточной», — считает юрист.
По её словам, для стабильности финансовой системы России необходимо, чтобы банки работали надлежащим образом.
«Чтобы был оборот средств, в том числе чтобы банки давали кредиты и получали проценты. Поэтому запрет на получение кредитов может негативно сказаться на всей банковской системе. В случае незаконной деятельности иностранных агентов будет уже работать Уголовный кодекс», — уточнила Ярмуш.
Депутат Госдумы Фёдоров предложил запретить выдавать кредиты иностранным агентам.