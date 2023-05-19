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Юрист Ярмуш: деятельность иноагентов разрушает устои в России

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Анастасия Белоусова
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова запретить предоставление кредитных продуктов лицам, признанным иностранными агентами.
Юрист Ярмуш: деятельность иноагентов разрушает устои в России
  • AP

«Я поддерживаю любые меры, которые ограничивают действия иностранных агентов на территории России, поскольку эта деятельность разрушает устои в государстве и может причинить ущерб безопасности страны и её гражданам. Но данная мера мне кажется избыточной», — считает юрист.

По её словам, для стабильности финансовой системы России необходимо, чтобы банки работали надлежащим образом.

«Чтобы был оборот средств, в том числе чтобы банки давали кредиты и получали проценты. Поэтому запрет на получение кредитов может негативно сказаться на всей банковской системе. В случае незаконной деятельности иностранных агентов будет уже работать Уголовный кодекс», — уточнила Ярмуш.

Депутат Госдумы Фёдоров предложил запретить выдавать кредиты иностранным агентам.

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