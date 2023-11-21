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В ХМАО построят пять школ в 2024 году

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В Ханты-Мансийском автономном округе в 2024 году возведут пять новых школ.
В ХМАО построят пять школ в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного Департамента строительства.

«В окружной столице возведут учреждение на 1500 мест. Новая школа станет современной образовательной организацией с бассейном, универсальным стадионом, спортивными, игровыми площадками, а также центром притяжения для жителей микрорайонов «Су-967», «Восточный», — заявил директор департамента Матвей Каров.

Также будут построены школы в Сургуте, Когалыме, Урае и Нягани.

Ранее сообщалось, что в Тульской области капитально отремонтируют десять школ в ближайшие два года.

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