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Инфекционист Тимаков рассказал о группах риска по коклюшу

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Кандидат медицинских наук инфекционист Евгений Тимаков заявил, что у пожилых людей коклюш может привести к обострению хронических заболеваний. В группу риска также входят беременные женщины.
Инфекционист Тимаков рассказал о группах риска по коклюшу
  • РИА Новости

«Если взрослый делал прививку и просто снизился иммунитет, то коклюш для взрослого в принципе не опасен. Он будет опасен для тех, кого может заразить этот человек», — сказал эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Он пояснил, что у пожилых людей коклюш может сопровождаться выраженными астматическими состояниями, обструкциями.

Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал, что коклюш можно отличить по характеру кашля.

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