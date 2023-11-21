Инфекционист Тимаков рассказал о группах риска по коклюшу

Кандидат медицинских наук инфекционист Евгений Тимаков заявил, что у пожилых людей коклюш может привести к обострению хронических заболеваний. В группу риска также входят беременные женщины.

«Если взрослый делал прививку и просто снизился иммунитет, то коклюш для взрослого в принципе не опасен. Он будет опасен для тех, кого может заразить этот человек», — сказал эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Он пояснил, что у пожилых людей коклюш может сопровождаться выраженными астматическими состояниями, обструкциями.

Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал, что коклюш можно отличить по характеру кашля.