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В Ульяновске вакансия программиста «1С» стала самой высокооплачиваемой в ноябре

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В Ульяновске топ самых высокооплачиваемых вакансий ноября возглавила позиция программиста «1С».
В Ульяновске вакансия программиста «1С» стала самой высокооплачиваемой в ноябре
  • Gettyimages.ru

Кандидату с опытом работы на удалёнке готовы платить от 90 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц, пишет mosaica.ru со ссылкой на данные сервиса SuperJob.

Далее следует предложение для прораба по электромонтажным работам — в одной из ведущих монтажных компаний города такому специалисту готовы предложить зарплату от 80 тыс. рублей в месяц.

Также в городе ищут менеджера в компанию по продаже овощей оптом с месячным окладом 70—90 тыс. рублей, инженера-технолога (70—80 тыс. рублей), ведущего экономиста (65—70 тыс. рублей).

Ранее progorod43 сообщал, что вакансия плотника-кровельщика названа самой высокооплачиваемой в Кирове.

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