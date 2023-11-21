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Иммунолог Жемчугов: «затяжная ОРВИ» — это не диагноз

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Доктор медицинских наук, врач — терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что так называемая затяжная ОРВИ не является диагнозом.
Иммунолог Жемчугов: «затяжная ОРВИ» — это не диагноз
  • Gettyimages.ru

«Важно понимать, что вызвало данный процесс, какой микроб», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, не исключено сочетание нескольких заболеваний, к примеру, COVID-19, гриппа, коклюша, а также осложнений после перенесённых инфекций.

«Следует изучить и анамнез больных — перенесли ли они туберкулёз или ещё что-то. Всё это необходимо, чтобы сделать верные выводы. «Затяжная ОРВИ» — это не диагноз», — отметил Жемчугов.

Как добавил эксперт, корректное лечение может подобрать только врач.

Ранее врач-терапевт группы компаний BestDoctor Юлия Миронова в беседе с газетой «Известия» рассказала о причинах сгущения крови в организме человека.

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