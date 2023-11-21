Терапевт Чернышова посоветовала избегать нагрузок при пониженном атмосферном давлении
«Например, стоит отложить генеральную уборку дома, путешествия, где надо много ходить или стоять, совещания или разбор документов на работе. В общем, плановые объёмные и трудные мероприятия в эти дни лучше не проводить», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».
По её словам, полезным будет отказ от тяжёлой, жирной, острой и плотной пищи, а также от спиртного. Не менее важными Чернышова считает качественный сон и прогулки на свежем воздухе.
«Перегружаться плохо, но и лежать в постели весь день тоже не хорошо, надо выйти подышать», — отметила врач.
Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.