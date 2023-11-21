Терапевт Чернышова посоветовала избегать нагрузок при пониженном атмосферном давлении

Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что при пониженном атмосферном давлении метеозависимым желательно избегать серьёзных нагрузок.

«Например, стоит отложить генеральную уборку дома, путешествия, где надо много ходить или стоять, совещания или разбор документов на работе. В общем, плановые объёмные и трудные мероприятия в эти дни лучше не проводить», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, полезным будет отказ от тяжёлой, жирной, острой и плотной пищи, а также от спиртного. Не менее важными Чернышова считает качественный сон и прогулки на свежем воздухе.

«Перегружаться плохо, но и лежать в постели весь день тоже не хорошо, надо выйти подышать», — отметила врач.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.