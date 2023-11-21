В Удмуртии появятся ещё более 100 советников по воспитанию

Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова заявила, что с января 2024 года в школах республики к работе приступят ещё 111 советников по воспитанию.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Советники — самостоятельные работники, которые прошли отбор и обучение. Сейчас они постоянно повышают квалификацию. В школах может быть и несколько советников, это зависит от количества детей в школе. Если школа большая, то, возможно, там не один такой специалист», — сказала Болотникова.

Деятельность этих специалистов заключается в организации школьных мероприятий, профилактики вредных привычек, развитии системы ученического самоуправления, вовлечении учеников в социально значимые проекты.

В регионе в настоящее время в школах работают 335 советников директора по воспитанию и 37 — в среднем профессиональном образовании.

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