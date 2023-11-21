Шойгу: все флоты и Каспийскую флотилию переподчинят главкому ВМФ
- РИА Новости
«Это даст возможность более эффективно управлять флотом и флотами, внедрять единые подходы к планированию применения и подготовке группировок Военно-морского флота в современных условиях», — отметил он.
Он также заявил, что доля современных кораблей в составе ядерной триады России достигла 100%.
Ранее сообщалось, что два больших противолодочных корабля Тихоокеанского флота России «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» и танкер «Печенга» впервые за полвека вошли в порт Читтагонг в Бангладеш.