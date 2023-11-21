Шойгу: все флоты и Каспийскую флотилию переподчинят главкому ВМФ

Завершается работа по переподчинению флотов и Каспийской флотилии непосредственно главнокомандующему Военно-морским флотом России, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Это даст возможность более эффективно управлять флотом и флотами, внедрять единые подходы к планированию применения и подготовке группировок Военно-морского флота в современных условиях», — отметил он.

Он также заявил, что доля современных кораблей в составе ядерной триады России достигла 100%.

Ранее сообщалось, что два больших противолодочных корабля Тихоокеанского флота России «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» и танкер «Печенга» впервые за полвека вошли в порт Читтагонг в Бангладеш.