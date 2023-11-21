Дерматолог Жовтан посоветовала отказаться от гель-лака на зимний период

Дерматолог Наталия Жовтан выразила мнение, что в зимний период желательно отказаться от использования гель-лака.

«В зимний период рост ногтевых пластин замедляется и ношение гель-лака может оказаться более длительным, чем один месяц, что приводит к дополнительным провокациям развития грибковой флоры в том числе», — заявила она в беседе с Life.ru.

Как считает Жовтан, лучше использовать обычный лак с наименьшим негативным воздействием на ногтевые пластины.

По словам эксперта, постоянное нанесение гель-лака может нарушить структуру пластины, поэтому лучше давать ногтям отдых, а в период снятия покрытия можно использовать восстанавливающие лосьоны, специальное масло или защитное покрытие.

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