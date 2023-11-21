Врач Животов назвал травму головы одной из причин постоянной заложенности носа

Врач-остеопат Владимир Животов заявил, что одной из причин постоянной заложенности носа может быть травма головы, поскольку в результате могут быть смещены кости, формирующие носовые пазухи.

«Это приводит к нарушению оттока крови от слизистой. Возникает отёк, носовые ходы становятся уже и пропускают меньше воздуха», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, среди последствий — изменение прикуса, формы лица, венозный застой и нарушения циркуляции в черепе.

«При постоянной заложенности носа лучший выход — обратиться к специалисту, который устранит следствия травм: восстановит положение и подвижность костей черепа. Тогда слизистая избавится от лишней жидкости, и воздух сможет свободно поступать», — добавил Животов.

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