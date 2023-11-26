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Названы самые популярные авианаправления в преддверии Нового года

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Москва в конце 2023 года возглавляет топ-10 городов по количеству покупок авиабилетов на перелёты внутри страны (25,1%).
Названы самые популярные авианаправления в преддверии Нового года
  • Gettyimages.ru

В пятёрку лидеров также вошли Санкт-Петербург (12,4%), Сочи (10,5%), Калининград (3,7%) и Екатеринбург (3,1%).

Замыкают топ-10 Минеральные Воды (2,9%), Самара (2,6%), Тюмень (2,5%), Мурманск (2,3%) и Уфа (2,2%).

Что касается перелётов за рубеж, самым востребованным направлением стал Пхукет (16,3%), свидетельствует статистика (есть в распоряжении RT) программы лояльности «СберСпасибо».

Также туристы отправляются в Ереван (7,7%), Бангкок (7,4%), Стамбул (6,9%), Дубай (6,9%), Баку (5%), Анталью (3,3%), Душанбе (2,8%), Ош (2,5%) и Алма-Ату (2,5%).

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что большинство жителей страны предпочитают путешествовать в новогодние праздники внутри страны.

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