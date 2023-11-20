RT в Telegram
Подпишись

В РСТ рассказали о популярных направлениях для новогодних поездок

Короткая ссылка
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что большинство жителей страны предпочитают путешествовать в новогодние праздники внутри страны.
В РСТ рассказали о популярных направлениях для новогодних поездок
  • Gettyimages.ru
  • © Nevena1987

В беседе с радио «Комсомольская правда» эксперт отметил, что среди самых популярных направлений — Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Казань, Калининград, города Золотого кольца.

«Особенность зимнего отдыха — это предпочтение отдыхать на воздухе, это горнолыжные путешествия. У нас много трасс, особенно в условиях, когда сложно долететь до европейских горнолыжных курортов. Сейчас горнолыжники выбирают в приоритете российские направления», — сообщил Горин.

Он также отметил возрождение железнодорожных круизов, к примеру в Великий Устюг к Деду Морозу.

Ранее управляющий директор туроператора Let's Fly (входит в группу компаний «Слетать.ру») Любовь Воронина в беседе с НСН рассказала о направлениях, которые выбирали российские туристы для путешествий в ноябрьские праздники в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить