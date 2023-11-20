В РСТ рассказали о популярных направлениях для новогодних поездок

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что большинство жителей страны предпочитают путешествовать в новогодние праздники внутри страны.

В беседе с радио «Комсомольская правда» эксперт отметил, что среди самых популярных направлений — Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Казань, Калининград, города Золотого кольца.

«Особенность зимнего отдыха — это предпочтение отдыхать на воздухе, это горнолыжные путешествия. У нас много трасс, особенно в условиях, когда сложно долететь до европейских горнолыжных курортов. Сейчас горнолыжники выбирают в приоритете российские направления», — сообщил Горин.

Он также отметил возрождение железнодорожных круизов, к примеру в Великий Устюг к Деду Морозу.

Ранее управляющий директор туроператора Let's Fly (входит в группу компаний «Слетать.ру») Любовь Воронина в беседе с НСН рассказала о направлениях, которые выбирали российские туристы для путешествий в ноябрьские праздники в 2023 году.