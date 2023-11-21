В Петербурге на крыше завода нашли тело пропавшей две недели назад женщины

Тело 25-летней уроженки Самарканда обнаружили в ходе обхода территории на крыше завода в Невском районе Санкт-Петербурга. Труп направили на экспертизу для установления точной причины смерти.

Как сообщает «Фонтанка», женщина пропала две недели назад. С заявлением о её пропаже в полицию обратилась мать.

Согласно предварительным данным, последние часы перед исчезновением погибшая провела с 21-летним местным жителем.

Ночью пара заехала в магазин в Обухово, после чего женщина стала убегать от спутника, попутно разбив телефон об асфальт и пытаясь проникнуть в припаркованные автомобили. После этого она пробралась на территорию закрытой парковки и скрылась.

Ранее сообщалось об обнаружении в Краснодарском крае тела десятилетнего мальчика, пропавшего после аварии в Адыгее.