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Спасатели нашли тело 10-летнего мальчика, пропавшего после ДТП в Адыгее

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Спасатели обнаружили в Краснодарском крае тело 10-летнего мальчика, который был внутри машины, упавшей 14 ноября в реку Белую в районе Майкопа в Адыгее.
Спасатели нашли тело 10-летнего мальчика, пропавшего после ДТП в Адыгее
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба МЧС России по республике. 

«В 13:15 в районе населённого пункта Заречный Белореченского района обнаружено тело мальчика 2013 года рождения, пропавшего в реке Белой», — говорится в сообщении.

14 ноября стало известно, что автомобиль, в которым находились пять человек, съехал в реку Белую в Адыгее, спасатели начали поиски ребёнка.

Три находящихся в машине человека смогли выбраться самостоятельно, спасатели начали поиски женщины 1989 года рождения и ребёнка 2013 года рождения.

Утром 14 ноября спасатели обнаружили тело женщины.

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