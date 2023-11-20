Спасатели нашли тело 10-летнего мальчика, пропавшего после ДТП в Адыгее
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба МЧС России по республике.
«В 13:15 в районе населённого пункта Заречный Белореченского района обнаружено тело мальчика 2013 года рождения, пропавшего в реке Белой», — говорится в сообщении.
14 ноября стало известно, что автомобиль, в которым находились пять человек, съехал в реку Белую в Адыгее, спасатели начали поиски ребёнка.
Три находящихся в машине человека смогли выбраться самостоятельно, спасатели начали поиски женщины 1989 года рождения и ребёнка 2013 года рождения.
Утром 14 ноября спасатели обнаружили тело женщины.