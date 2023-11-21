В Ижевске подтвердили первый в сезоне случай гриппа

Первый случай лабораторно подтверждённого гриппа зарегистрировали в Ижевске (Удмуртия) в текущем эпидсезоне.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по республике.

За истекшую неделю в регионе число заболевших ОРВИ достигло 10 676 человек, из них 5593 — дети в возрасте до 14 лет.

Наряду с этим стало известно, что в Тюменской области заболеваемость коронавирусом выросла в полтора раза за неделю с 13 по 19 ноября — с 942 до 1467 человек. Об этом информирует URA.RU со ссылкой на данные портала «Стопкоронавирус».

Рост заболеваемости наблюдается в регионе вторую неделю подряд.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что почти 71,5 млн человек привито от гриппа в рамках Всероссийской кампании по вакцинации.