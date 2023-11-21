Почти 71,5 млн человек привито от гриппа в рамках Всероссийской кампании по вакцинации
- РИА Новости
Как отметила глава ведомства Анна Попова, традиционно рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 начинается в ноябре-декабре, а пик приходится на январь, сразу после новогодних праздников.
По её словам, ещё есть время успеть пройти вакцинацию.
Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн выразил мнение, что не стоит затягивать с вакцинацией от гриппа, так как прививки начинают действовать в полную силу через три-четыре недели.