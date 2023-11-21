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Почти 71,5 млн человек привито от гриппа в рамках Всероссийской кампании по вакцинации

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В Роспотребнадзоре сообщили, что почти 71,5 млн человек привито от гриппа в рамках Всероссийской кампании по вакцинации.
Почти 71,5 млн человек привито от гриппа в рамках Всероссийской кампании по вакцинации
  • РИА Новости

Как отметила глава ведомства Анна Попова, традиционно рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 начинается в ноябре-декабре, а пик приходится на январь, сразу после новогодних праздников.

По её словам, ещё есть время успеть пройти вакцинацию.

Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн выразил мнение, что не стоит затягивать с вакцинацией от гриппа, так как прививки начинают действовать в полную силу через три-четыре недели.

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