В Роспотребнадзоре сообщили, что почти 71,5 млн человек привито от гриппа в рамках Всероссийской кампании по вакцинации.

Как отметила глава ведомства Анна Попова, традиционно рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 начинается в ноябре-декабре, а пик приходится на январь, сразу после новогодних праздников.

По её словам, ещё есть время успеть пройти вакцинацию.

Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн выразил мнение, что не стоит затягивать с вакцинацией от гриппа, так как прививки начинают действовать в полную силу через три-четыре недели.