Инфекционист Бурцева назвала группы риска по гонконгскому гриппу

Руководитель отдела экологии вирусов и лаборатории этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Ивановского ФГБУ НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России доктор медицинских наук Елена Бурцева рассказала, кто входит в группы риска по гонконгскому гриппу.

«Наиболее восприимчивы к вирусу гриппа A(H3N2) дети дошкольного возраста, пожилые и лица с хроническими соматическими заболеваниями (в особенности страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и метаболическими расстройствами — диабетом, ожирением)», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, также в группу риска входят беременные женщины в период второго и третьего триместров.

В качестве меры профилактики Бурцева рекомендовала вакцинацию. Она отметила, что в отношении вирусов гриппа разработан довольно широкий спектр специфических препаратов, которые могут не только предупредить заболевание, но и снизить риски тяжёлого течения и предотвратить развитие осложнений.

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