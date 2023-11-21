Иммунолог Паршина: не стоит сбивать высокую температуру сразу до 36,6 °С
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«Повышение температуры тела действительно можно расценивать как один из первых признаков борьбы организма с патогенами — вирусами или бактериями. Но важно учитывать, что чтобы такая защитная функция организма сработала, должны быть соблюдены определённые условия», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
По её словам, не стоит сбивать температуру, если градусник показывает невысокие цифры (до 38 °С).
Вместе с тем, пояснила Паршина, важно оценить состояние заболевшего. Если даже при температуре 37 °С пациент чувствует себя плохо, ощущается сильная общая слабость, тогда не надо дожидаться повышения показателей, считает врач.
Как отметила Паршина, при снижении температуры нередко стараются довести показатель именно до 36,6 °С, но в таком случае есть риск получить передозировку жаропонижающих препаратов, так как если температура была, например, 39 °С, то после лекарств она может снизиться до 38,5 °С, и это нормальный эффект.
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