Иммунолог Паршина: не стоит сбивать высокую температуру сразу до 36,6 °С

Врач — аллерголог-иммунолог высшей категории, заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ №2, младший научный сотрудник ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского (ЦКБ РАН) Евгения Паршина рассказала, как правильно сбивать высокую температуру.

«Повышение температуры тела действительно можно расценивать как один из первых признаков борьбы организма с патогенами — вирусами или бактериями. Но важно учитывать, что чтобы такая защитная функция организма сработала, должны быть соблюдены определённые условия», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, не стоит сбивать температуру, если градусник показывает невысокие цифры (до 38 °С).

Вместе с тем, пояснила Паршина, важно оценить состояние заболевшего. Если даже при температуре 37 °С пациент чувствует себя плохо, ощущается сильная общая слабость, тогда не надо дожидаться повышения показателей, считает врач.

Как отметила Паршина, при снижении температуры нередко стараются довести показатель именно до 36,6 °С, но в таком случае есть риск получить передозировку жаропонижающих препаратов, так как если температура была, например, 39 °С, то после лекарств она может снизиться до 38,5 °С, и это нормальный эффект.

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