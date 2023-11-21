Бастрыкин поручил завести дело по факту издевательств сиделки над инвалидом в Твери

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту издевательства сиделки над инвалидом в Твери.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

Информация о насилии в отношении инвалида стала известна после эфира одного из федеральных телеканалов.

Отмечается, что родственники ранее обращались в правоохранительные органы, но в возбуждении уголовного дела им было отказано.

«С целью установления всех обстоятельств произошедшего по поручению председателя СК России следственными органами СУ СК по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК (истязание)», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование инцидента в Реже Свердловской области, когда 15-летний школьник ударил девочку-инвалида.