Бастрыкину представят доклад об избиении девочки-инвалида в Свердловской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование инцидента в Реже Свердловской области, когда 15-летний школьник ударил девочку-инвалида.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах Бастрыкину представит исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов.

Известно, что вечером 19 ноября у торгового центра на улице Ленина в Реже толпа подростков обступила девочку со второй группой инвалидности. Один из них ударил её по лицу ладонью. Нападавшие снимали это на видео.

Прокуратура также проводит проверку инцидента.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследованиядела об издевательствах над подростком в одном из детских оздоровительных учреждений Свердловской области.