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Памфилова заявила о начавшейся работе по дискредитации выборов президента России

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Работа, направленная на дискредитацию грядущих выборов российского президента, уже началась. С таким заявлением выступила 21 ноября председатель ЦИК России Элла Памфилова.

По её словам, участие в кампании принимают уехавшие из страны «подонки», а также «ждуны», которые затаились в России.

«Я не хочу осуждать всех, кто уехал по разным причинам, не обливая грязью свою страну, но вот те, я бы сказала, подонки, которые не просто уехали, отрабатывая свои жалкие копейки, формируют базу, чтобы сорвать выборы. И уже работают и там, и здесь, ждуны осевшие не спят, просто затаились», — заявила председатель ЦИК на проходящей в МГУ имени Ломоносова международной научно-практической конференции.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что следующий глава государства должен быть таким же, как действующий президент России Владимир Путин.

В сентябре Путин, отвечая на вопрос о возможности участия в выборах президента, заявил, что парламент должен назначить дату выборов в конце года. По его словам, тогда и можно будет говорить об участии в них.

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