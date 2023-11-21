В ТиНАО построят два спортивных комплекса с бассейнами

Заммэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в двух поселениях Новой Москвы в течение пяти лет возведут два новых физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами и тренажёрными залами.

Об этом сообщает НСН.

Отмечается, что новые ФОКи построят за счёт города в поселениях Мосрентген и Воскресенское. Ввод в эксплуатацию намечен на 2028 год.

«С момента присоединения округов к столице в ТиНАО построено свыше десятка спортивных объектов. При этом количество занимающихся спортом людей здесь увеличилось в четыре раза», — сказал глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Кроме того, продолжается строительство горнолыжного комплекса в Щаповском поселении, ФОКа в Коммунарке, ледового спортивного комплекса в Троицке, всесезонного спортивно-развлекательного центра у станции метро «Прокшино».

Ранее сообщалось, что в Москве построили 59 образовательных объектов в 2023 году.