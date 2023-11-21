В ТиНАО построят два спортивных комплекса с бассейнами
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Об этом сообщает НСН.
Отмечается, что новые ФОКи построят за счёт города в поселениях Мосрентген и Воскресенское. Ввод в эксплуатацию намечен на 2028 год.
«С момента присоединения округов к столице в ТиНАО построено свыше десятка спортивных объектов. При этом количество занимающихся спортом людей здесь увеличилось в четыре раза», — сказал глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
Кроме того, продолжается строительство горнолыжного комплекса в Щаповском поселении, ФОКа в Коммунарке, ледового спортивного комплекса в Троицке, всесезонного спортивно-развлекательного центра у станции метро «Прокшино».
Ранее сообщалось, что в Москве построили 59 образовательных объектов в 2023 году.