Власти Тюменской области поздравили налоговиков с профессиональным праздником

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил сотрудников налоговой службы с профессиональным праздником 21 ноября.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«Уверен, что профессионализм, постоянное стремление к совершенствованию и обеспечению прозрачности и чёткости всех процедур помогут сотрудникам налоговых органов и далее успешно отвечать на современные экономические вызовы», — сказал Моор.

Также работников и ветеранов налоговых органов поздравил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, передаёт RIA56.

«Совместными усилиями мы укрепляем экономические позиции Оренбургской области, успешно реализуем региональные мероприятия и выполняем все бюджетные обязательства. Наши общие задачи — повышать благосостояние оренбуржцев и обеспечивать развитие области» — отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов налоговых органов с профессиональным праздником, отметив, что необходимо не сбавлять темпы работы.