Путин призвал сотрудников налоговых органов не сбавлять темпы работы
- РИА Новости
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Как отметил российский лидер, за последние годы Федеральная налоговая служба России укрепила свой потенциал и профессиональный кадровый ресурс.
Ведомство демонстрирует пример успешной и эффективной работы, добавил глава государства.
«Важно не сбавлять взятые темпы, добиваться намеченных целей, ведь от результатов вашего труда зависит устойчивое пополнение бюджетов всех уровней», — подчеркнул Путин.
Российский лидер пожелал всего наилучшего всем причастным к празднику.
Ранее стало известно, что Владимир Путин вечером 20 ноября провёл рабочую встречу с главой ФНС России Даниилом Егоровым.