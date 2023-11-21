Путин призвал сотрудников налоговых органов не сбавлять темпы работы

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов налоговых органов с профессиональным праздником, отметив, что необходимо не сбавлять темпы работы.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Как отметил российский лидер, за последние годы Федеральная налоговая служба России укрепила свой потенциал и профессиональный кадровый ресурс.

Ведомство демонстрирует пример успешной и эффективной работы, добавил глава государства.

«Важно не сбавлять взятые темпы, добиваться намеченных целей, ведь от результатов вашего труда зависит устойчивое пополнение бюджетов всех уровней», — подчеркнул Путин.

Российский лидер пожелал всего наилучшего всем причастным к празднику.

Ранее стало известно, что Владимир Путин вечером 20 ноября провёл рабочую встречу с главой ФНС России Даниилом Егоровым.