Путин провёл рабочую встречу с главой ФНС России Егоровым
Об этом сообщили в Кремле.
Отмечается, что в ходе встречи Егоров проинформировал российского лидера о результатах работы ФНС в текущем году.
Так, по словам Егорова, ФНС по итогам десяти месяцев перечислила в бюджет России уже 37,6 трлн рублей.
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