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Путин провёл рабочую встречу с главой ФНС России Егоровым

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Российский президент Владимир Путин вечером 20 ноября провёл рабочую встречу с главой Федеральной налоговой службы России Даниилом Егоровым.

Об этом сообщили в Кремле.

Отмечается, что в ходе встречи Егоров проинформировал российского лидера о результатах работы ФНС в текущем году.

Так, по словам Егорова, ФНС по итогам десяти месяцев перечислила в бюджет России уже 37,6 трлн рублей.

Ранее редактор журнала финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан в беседе с RT рассказал, кто и в каком размере обязан платить налог на имущество, а также что будет, если не внести платёж вовремя.

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