Россиян предупредили о последствиях неуплаты налога на имущество до 1 декабря

Редактор журнала финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан в беседе с RT рассказал, кто и в каком размере обязан платить налог на имущество, а также что будет, если не внести платёж вовремя.

«Ежегодно все граждане России, у которых есть какое-либо недвижимое имущество, обязаны платить налоги на него. Этот вид сборов считается местным налогом — то есть средства от его уплаты идут не в федеральный бюджет, а в региональную казну. Размер налога также определяет местное подразделение ФНС», — рассказал эксперт.

По его словам, налоги нужно платить за жилой дом, квартиру, комнату, гараж, машиноместо, единый недвижимый комплекс, объект незавершённого строительства, иные здания, строения, сооружения, помещения.

Также специалист напомнил, что все постройки на территории СНТ приравниваются к жилым домам, а жителям многоквартирных домов не нужно платить налог на общее имущество.

«Размер налогового платежа рассчитывается на основе кадастровой стоимости объекта недвижимости. Ставку определяют местные власти, но есть ограничения: она не может быть выше 0,1% для квартир, жилых домов, гаражей и машиномест. А для объектов, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн рублей, применяется ставка налога в 2%. Прочее имущество облагается налогом по ставке 0,5%»,— объяснил Лоссан.

Эксперт также добавил, что налог на имущество в России необходимо заплатить до 1 декабря.

«В противном случае ФНС начислит пени. Их размер определяется исходя из размера задолженности, количества дней просрочки и ставки ЦБ России. То есть при текущем уровне ключевой ставки в 15%, если вы должны 10 тыс. рублей, за каждые десять дней просрочки придётся дополнительно отдать по 50 рублей», — добавил он.

Специалист заявил, что существует несколько способов уплаты налога на недвижимое имущество. Например, это можно сделать в отделении Почты России.

«Сообщения об уплате налога приходят ежегодно с 1 октября по 1 ноября заказными письмами вместе с квитанциями для оплаты. Если вы пришли на почту по месту жительства забрать такое уведомление, то можно оплатить налог непосредственно на почте», — объяснил Лоссан.

Помимо этого, у ФНС есть специальный сервис для тех, кто решил оплатить налоги непосредственно на её сайте — «Заплати налоги».

«Этот сервис позволяет сформировать платёжный документ, распечатать его для оплаты в банке или же внести платёж непосредственно на сайте ФНС с помощью банковской карты. Также можно воспользоваться «Личным кабинетом налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС», — порекомендовал собеседник RT.

Ранее председатель комитета по налогам московского городского отделения «Опоры России» Павел Зюков рассказал, что 1 декабря истекает срок оплаты трёх важных налогов, взимаемых с физических лиц, — земельного, транспортного и имущественного.