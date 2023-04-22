Специалист Глазков: благодаря налоговым социальным вычетам можно получить до 19 500 рублей

Эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Максим Глазков рассказал в беседе с RT, какие изменения ждут россиян в связи с принятием Госдумой закона об увеличении налоговых вычетов и при каких условиях их можно будет оформить.

Как пояснил эксперт, закон пока ещё не одобрен Советом Федерации и не подписан президентом.

«После подписания изменения вступят в силу только со следующего налогового периода по налогу на доходы физических лиц. Это значит, что новые суммы вычетов можно будет получить с 1 января 2024 года на траты, которые были совершены в 2023, 2022 и 2021 годах», — добавил Глазков.

Если говорить о вычете на обучение детей, то специалист отметил, что максимальная сумма трат для него увеличится с 50 тыс. до 110 тыс. рублей.

«Теперь родители смогут вернуть 13% от более крупной суммы фактических расходов на образование детей, то есть до 14 300 рублей в виде вычета. Вот под какие требования нужно проходить, чтобы его получить: ребёнку должно быть не больше 24 лет (если обучение оплачивает опекун, то подопечному должно быть не больше 18 лет), форма обучения — очная, у организации должна быть лицензия на образовательную деятельность. Это может быть вуз, частная школа, курсы иностранных языков или подготовки к экзаменам и так далее», — подчеркнул он.

Что касается социальных вычетов, то здесь максимальная сумма увеличится с 120 тыс. до 150 тыс. рублей. То есть вернуть можно будет 13% от суммы до 150 тыс. рублей или до 19 500 рублей в виде вычета, объяснил собеседник RT.

«Новые социальные налоговые вычеты можно будет получить за следующие траты: своё обучение — в организациях с лицензией на образование, обучение брата или сестры не старше 24 лет по очной форме в организациях с лицензией на образование, медицинские услуги — для себя, супруга, родителей, детей до 18 лет (или до 24 лет, если они учатся очно), лекарственные препараты для медицинского применения, назначенные лечащим врачом», — рассказал эксперт.

По его словам, важно помнить, что траты в социальном вычете суммируются.

«Например, если вы потратили 50 тыс. рублей на курсы иностранных языков для ребёнка, 20 тыс. рублей на спортивную секцию и 50 тыс. рублей на медицинское страхование, вернуть получится не по 13% с каждой траты, а 13% с общей суммы за год», — рассказал Глазков.

Чтобы претендовать на налоговые вычеты, нужно быть налоговым резидентом России, платить НДФЛ в 13%, иметь нужные документы для налоговой и суметь подтвердить свои расходы, напомнил специалист.

«Например, подойдут чеки или выписки из банков, договор с образовательной организацией или выписка из ЕГРН для получения вычета за покупку жилья. Для оформления процедуры нужно подать декларацию 3-НДФЛ. Удобнее всего сделать это через личный кабинет на сайте ФНС», — заключил он.

Ранее эксперт Максим Глазков рассказал в беседе с RT, что такое цифровой рубль и стоит ли ожидать массового внедрения технологии в 2023 году.