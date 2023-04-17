Финансовый эксперт Глазков: цифровой рубль сделает расчёты более прозрачными

Эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Максим Глазков рассказал в беседе с RT, что такое цифровой рубль и стоит ли ожидать массового внедрения технологии в 2023 году.

По словам Глазкова, цифровой рубль — это новая форма рубля, по сути — код, который будет храниться на специальном электронном кошельке.

«Планируется, что его можно будет использовать как и другие деньги: получать, оплачивать покупки, передавать другим людям и компаниям. Выпускать цифровые рубли будет ЦБ. Для них уже введено специальное обозначение — CBDC, «цифровая валюта Центрального банка». Новая технология обеспечит быстрое, безопасное и надёжное проведение финансовых операций и для физических, и для юридических лиц. Ещё цифровой рубль позволит отследить движение денег и сделает расчёты более прозрачными», — пояснил специалист.

Он отметил, что у цифрового рубля будут все присущие привычным деньгам характеристики.

«Например, уникальный номер, как у банкноты. Особенностью станет возможность отправки денег в офлайн-режиме, то есть без интернета. Пополнить цифровой кошелёк можно будет как наличными, так и безналичными рублями, например переводом с банковской карты. Средства на кошельке будут доступны клиенту через финансовую организацию, где он обслуживается», — рассказал Глазков.

Собеседник RT пояснил, что можно будет предварительно зарезервировать нужную сумму цифровых рублей в электронном кошельке, как это происходит с наличностью, которую кладут в обычный кошелёк. Но процента на остаток денег, что есть по некоторым дебетовым картам, не будет.

«Прежде чем цифровой рубль станет доступен всем россиянам, система должна пройти испытания. ЦБ запланировал его на этот год с участием 15 банков, а уже после него будет принимать решение о масштабировании использования цифрового рубля. Цифровая валюта однозначно не заменит наличные и безналичные деньги, а станет дополнением к ним», — заявил эксперт.

Он добавил, что её использование не будет обязательным. Кроме того, она нужна будет только как расчётное средство — заработать на процентах с остатка по счёту или получить кешбэк не получится.

«При этом планируется, что у переводов в цифровом рубле не будет лимитов — можно будет переводить любые суммы без комиссии», — заключил Глазков.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина опровергла слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях и замене ими наличных.