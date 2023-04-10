Набиуллина назвала слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях неправдой

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина опровергла слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях и замене ими наличных.

«В последнее время появилось довольно много разных слухов о цифровом рубле, например, что он заменит наличные или что пенсии будут платиться только в цифровых рублях. Это абсолютная неправда», — сказала она, выступая в Госдуме. Её слова приводит РИА Новости.

Глава ЦБ отметила, что регулятор продолжит развивать как безналичное, так и наличное денежное обращение.

Ранее кандидат экономических наук, доцент ИМЭБ РУДН Владимир Григорьев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о преимуществах цифрового рубля.

Первый российский вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что работу по созданию цифрового рубля предполагается завершить в текущем году. По его словам, работа вышла на финишный этап.