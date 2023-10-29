Россиянам напомнили о необходимости оплатить три важных налога до 1 декабря
- РИА Новости
«Земельный налог платят собственники земельных участков, например граждане, имеющие землю для ведения подсобного хозяйства. Ставка налога составляет 0,3% от кадастровой стоимости, но региональные власти имеют право её снижать», — объяснил специалист.
Как добавил Зюков, такая ставка применяется для земель под жилищным фондом, сельскохозяйственных, а также для земель дачных товариществ.
«Во всех остальных случаях налог составляет 1,5% от кадастровой стоимости», — заявил он.
Что касается транспортного налога, то единой ставки не существует, напомнил эксперт.
«В каждом субъекте России действуют свои ставки данного налога, но в большинстве случаев они не могут отличаться от установленных в Налоговом кодексе ставок более чем в десять раз. Ставка зависит от типа транспортного средства, его стоимости, а также мощности мотора. От уплаты этого налога освобождены водители, имеющие автотранспорт мощностью до 70 л. с., инвалиды, получившие автомобили через органы соцзащиты, инвалиды 1-й и 2-й групп и ряд других категорий льготников», — предупредил управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services.
Кроме того, действует ряд региональных мер социальной защиты. Так, в Москве, например, на освобождение от уплаты налога на транспорт может рассчитывать один из родителей ребёнка-инвалида, рассказал Зюков.
«Имущественный налог — это налог, уплачиваемый с принадлежащей гражданину недвижимости. Базой для его расчёта является кадастровая оценка, которую можно посмотреть на сайте Росреестра», — пояснил он.
Если налоговую обязанность не исполнить в срок, возникнет задолженность, отметил эксперт.
«За каждый день просрочки на неё начисляются пени в размере 1/300 ключевой ставки Центробанка, которая на протяжении 2023 года демонстрирует рост», — заключил Зюков.
Ранее эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Максим Глазков рассказал в беседе с RT, какие изменения ждут россиян в связи с принятием Госдумой закона об увеличении налоговых вычетов и при каких условиях их можно будет оформить.