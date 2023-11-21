В центрах госуслуг Москвы проведут праздничные программы ко Дню матери

Столичные центры «Мои документы» подготовили праздничные программы ко Дню матери.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что 22—26 ноября в центрах госуслуг пройдут конкурсы, акции, мастер-классы, посвящённые празднику.

Например, конкурс «Открытка для мамы» пройдёт во всех центрах госуслуг. Также во всех офисах «Мои документы» состоится акция «Поздравь маму» — любой желающий сможет бесплатно отправить праздничную открытку в любую точку страны.

Ранее сообщалось, что в Москве рассказали о мероприятиях ко Дню матери 26 ноября.