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В центрах госуслуг Москвы проведут праздничные программы ко Дню матери

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Столичные центры «Мои документы» подготовили праздничные программы ко Дню матери.
В центрах госуслуг Москвы проведут праздничные программы ко Дню матери
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что 22—26 ноября в центрах госуслуг пройдут конкурсы, акции, мастер-классы, посвящённые празднику.

Например, конкурс «Открытка для мамы» пройдёт во всех центрах госуслуг. Также во всех офисах «Мои документы» состоится акция «Поздравь маму» — любой желающий сможет бесплатно отправить праздничную открытку в любую точку страны.

Ранее сообщалось, что в Москве рассказали о мероприятиях ко Дню матери 26 ноября.

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