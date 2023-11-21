В России вырос спрос на национальную северорусскую и грузинскую кухни

Новое исследование показало, что в России совокупный спрос на кухни разных народов, в том числе техасско-мексиканскую, израильскую, грузинскую и северорусскую, вырос почти в два раза в 2023 году.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование фудтех-приложения GoldenEgg.

Так, в приложении за три осенних месяца доля пользователей, сохранивших рестораны кавказской кухни, выросла в полтора раза год к году — с 42 до 63%.

Доля добавивших в «Избранное» рестораны северорусской кухни увеличилась за этот период с 13 до 24%. Доля сохранивших мексиканские рестораны выросла с 11 до 19%, рестораны израильской кухни — с 11 до 15%.

При этом доля сохранённых карточек заведений итальянской кухни снизилась с 71 до 58%, французской — с 62 до 53%.

С января по ноябрь 2023 года рестораны чаще посещали гости в возрасте от 25 до 34 лет, 42% от общего числа пользователей приложения. Категория от 35 до 44 лет составила 36%, от 45 до 54 лет — 14%, от 55 и выше — 8%.

Ранее вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин в беседе с НСН заявил, что посещаемость московских ТЦ увеличилась на 11% по сравнению с 2022 годом.