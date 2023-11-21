Форум волонтёров в сфере охраны здоровья состоится в Москве

В Москве с 30 ноября по 1 декабря 2023 года пройдёт форум волонтёров в сфере охраны здоровья.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как отметили организаторы, основными задачами форума являются продвижение ценностей здорового образа жизни, профилактика социально значимых заболеваний, ответственное отношение к своему и чужому здоровью.

В мероприятии примут участие волонтёры, сотрудники некоммерческих организаций, студенты медицинских вузов и колледжей.

Ранее сообщалось, что на Кубани более 2 тыс. волонтёров подали заявки на участие в ВФМ.