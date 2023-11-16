На Кубани более 2 тысяч волонтёров подали заявки на участие в ВФМ
Регион лидирует среди прочих по числу заявок от волонтёров, пишет «Кубань 24» со ссылкой на сообщение в Telegram-канале вице-губернатора края Анны Миньковой.
По её словам, с добровольцами работают в Центрах привлечения и подготовки волонтёров, где в результате отберут около 700 лучших — это больше половины от общего количества волонтёров, которых подготовят от Южного федерального округа.
«Волонтёров привлекают по 15 направлениям. Среди них — культура, безопасность, медицинское сопровождение, деловая программа, лингвистические услуги, транспортная логистика», — уточнила Минькова.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в Москве в октябре прошёл съезд международного совета Всемирного фестиваля молодёжи, который объединил глав Национальных подготовительных комитетов из всех регионов мира, амбассадоров ВФМ–2024, руководителей молодёжных и детских организаций.