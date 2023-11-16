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На Кубани более 2 тысяч волонтёров подали заявки на участие в ВФМ

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Волонтёры Краснодарского края подали 2,2 тыс. заявок на регистрацию во Всемирном фестивале молодёжи (ВФМ), который пройдёт в марте 2024 года в Сириусе (Сочи). Всего в нём примут участие 20 тыс. человек.

Регион лидирует среди прочих по числу заявок от волонтёров, пишет «Кубань 24» со ссылкой на сообщение в Telegram-канале вице-губернатора края Анны Миньковой.

По её словам, с добровольцами работают в Центрах привлечения и подготовки волонтёров, где в результате отберут около 700 лучших — это больше половины от общего количества волонтёров, которых подготовят от Южного федерального округа.

«Волонтёров привлекают по 15 направлениям. Среди них — культура, безопасность, медицинское сопровождение, деловая программа, лингвистические услуги, транспортная логистика», — уточнила Минькова.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в Москве в октябре прошёл съезд международного совета Всемирного фестиваля молодёжи, который объединил глав Национальных подготовительных комитетов из всех регионов мира, амбассадоров ВФМ–2024, руководителей молодёжных и детских организаций.

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