В Приморье назвали тяжёлым состояние туриста, попавшего в ДТП с автобусом из КНР

Турист, пострадавший в ДТП с автобусом в Приморье в октябре, остаётся в больнице в тяжёлом состоянии, сообщила пресс-секретарь Минздрава региона Светлана Дмитриченко.

По её словам, решается вопрос о переводе пострадавшего в одну из федеральных клиник. «Пациент, которому 88 лет, остаётся в больнице, состояние тяжёлое, отягощённое хроническими заболеваниями», — передаёт РИА Новости. Ранее водителя перевернувшегося туристического автобуса в Приморье арестовали. 16 октября стало известно, что направлявшийся из Китая в Уссурийск автобус съехал в кювет в Приморском крае. В результате ДТП два человека погибли.