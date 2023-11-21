В Приморье назвали тяжёлым состояние туриста, попавшего в ДТП с автобусом из КНР
По её словам, решается вопрос о переводе пострадавшего в одну из федеральных клиник.
«Пациент, которому 88 лет, остаётся в больнице, состояние тяжёлое, отягощённое хроническими заболеваниями», — передаёт РИА Новости.
Ранее водителя перевернувшегося туристического автобуса в Приморье арестовали.
16 октября стало известно, что направлявшийся из Китая в Уссурийск автобус съехал в кювет в Приморском крае. В результате ДТП два человека погибли.