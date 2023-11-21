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В Приморье назвали тяжёлым состояние туриста, попавшего в ДТП с автобусом из КНР

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Турист, пострадавший в ДТП с автобусом в Приморье в октябре, остаётся в больнице в тяжёлом состоянии, сообщила пресс-секретарь Минздрава региона Светлана Дмитриченко.

По её словам, решается вопрос о переводе пострадавшего в одну из федеральных клиник.

«Пациент, которому 88 лет, остаётся в больнице, состояние тяжёлое, отягощённое хроническими заболеваниями», — передаёт РИА Новости.

Ранее водителя перевернувшегося туристического автобуса в Приморье арестовали.

16 октября стало известно, что направлявшийся из Китая в Уссурийск автобус съехал в кювет в Приморском крае. В результате ДТП два человека погибли. 

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