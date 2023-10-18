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Водителя перевернувшегося туристического автобуса в Приморье арестовали

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Прокуратура Приморского края заявила, что водитель автобуса, который попал в ДТП при возвращении из Китая, арестован сроком на один месяц и 29 суток.
Водителя перевернувшегося туристического автобуса в Приморье арестовали
  • РИА Новости

«Сегодня Фрунзенский районный суд заключил подозреваемого под стражу на один месяц 29 суток», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии погибли два человека, а около 30 пассажиров обратились в больницу с травмами различной степени тяжести.

Также прокуратура заявила, что ход и результаты расследования находятся на контроле ведомства.

16 октября в МЧС заявили, что автобус, направлявшийся из Китая в Уссурийск, съехал в кювет в Приморском крае, два человека погибли.

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