Водителя перевернувшегося туристического автобуса в Приморье арестовали
- РИА Новости
«Сегодня Фрунзенский районный суд заключил подозреваемого под стражу на один месяц 29 суток», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате аварии погибли два человека, а около 30 пассажиров обратились в больницу с травмами различной степени тяжести.
Также прокуратура заявила, что ход и результаты расследования находятся на контроле ведомства.
16 октября в МЧС заявили, что автобус, направлявшийся из Китая в Уссурийск, съехал в кювет в Приморском крае, два человека погибли.