ТАСС: отравление в Астрахани могло произойти из-за употребления метадона

Массовое отравление наркотиками в Астрахани произошло из-за употребления метадона, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, отравление людей произошло в результате употребления метадона. В настоящее время проводятся экспертизы», — сказали агентству.

Официальных подтверждений не приводится.

В Астрахани ранее сообщили, что 19 человек попали в больницу с отравлением наркотическими и психотропными препаратами. Шесть из них находятся в тяжёлом состоянии.

После этого в Ставропольском крае были задержаны трое иностранцев, их доставили в Астраханскую область. Полиция показала видео задержания троих иностранцев.

Прокурор Астраханской области поставил расследование дела на контроль.