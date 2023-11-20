ТАСС: отравление в Астрахани могло произойти из-за употребления метадона
- РИА Новости
«По предварительным данным, отравление людей произошло в результате употребления метадона. В настоящее время проводятся экспертизы», — сказали агентству.
Официальных подтверждений не приводится.
В Астрахани ранее сообщили, что 19 человек попали в больницу с отравлением наркотическими и психотропными препаратами. Шесть из них находятся в тяжёлом состоянии.
После этого в Ставропольском крае были задержаны трое иностранцев, их доставили в Астраханскую область. Полиция показала видео задержания троих иностранцев.
Прокурор Астраханской области поставил расследование дела на контроль.