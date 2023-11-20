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ТАСС: отравление в Астрахани могло произойти из-за употребления метадона

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Массовое отравление наркотиками в Астрахани произошло из-за употребления метадона, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
ТАСС: отравление в Астрахани могло произойти из-за употребления метадона
  • РИА Новости

«По предварительным данным, отравление людей произошло в результате употребления метадона. В настоящее время проводятся экспертизы», — сказали агентству.

Официальных подтверждений не приводится.

В Астрахани ранее сообщили, что 19 человек попали в больницу с отравлением наркотическими и психотропными препаратами. Шесть из них находятся в тяжёлом состоянии.

После этого в Ставропольском крае были задержаны трое иностранцев, их доставили в Астраханскую область. Полиция показала видео задержания троих иностранцев.

Прокурор Астраханской области поставил расследование дела на контроль.

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