Глава Карелии: скоплений беженцев у границ Финляндии сейчас нет

Скоплений беженцев на приграничных территориях России и Финляндии сейчас нет, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Он рассказал, что минувшей ночью из-за скопления мигрантов у международного пункта пропуска «Люття» МЧС организовало пункт обогрева, однако сейчас он расформирован.

«Мигранты, у которых после проверки паспортов выявлены нарушения, задержаны сотрудниками МВД», — подчеркнул глава республики.

Власти продолжают держать ситуацию на контроле.

«Хотя, конечно, весьма сложно здраво объяснить позицию наших западных соседей, которые создают подобные ситуации, нарушая собственные правила миграционной политики», — добавил Парфенчиков.

20 ноября в российском Министерстве иностранных дел заявили, что Россия выразила послу Финляндии Антти Хелантере протест в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на границе.

Как пишет газета Ilta-Sanomat, начальник финской пограничной службы Паси Костамоваара допускает вариант с полным закрытием всей восточной границы.

В Кремле при этом отвергли обвинения властей Финляндии в провоцировании миграционного кризиса на границе двух государств.