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Россия заявила послу Финляндии протест из-за ситуации на границе

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В российском Министерстве иностранных дел заявили, что Россия выразила послу Финляндии Антти Хелантере протест в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на границе.
Россия заявила послу Финляндии протест из-за ситуации на границе
  • AFP
  • © Alessandro RAMPAZZO

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«Российская сторона заявила протест в связи с закрытием финляндскими властями наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе», — отмечается в заявлении.

Данное решение в российском МИД объяснили попытками Финляндии ещё более обострить отношения двух стран. 

Ранее в Кремле заявили, что действия финских властей по закрытию КПП на границе с Россией вызывают сожаление. 

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