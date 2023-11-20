Россия заявила послу Финляндии протест из-за ситуации на границе
- AFP
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Об этом говорится на сайте российского ведомства.
«Российская сторона заявила протест в связи с закрытием финляндскими властями наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе», — отмечается в заявлении.
Данное решение в российском МИД объяснили попытками Финляндии ещё более обострить отношения двух стран.
Ранее в Кремле заявили, что действия финских властей по закрытию КПП на границе с Россией вызывают сожаление.