Россия заявила послу Финляндии протест из-за ситуации на границе

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что Россия выразила послу Финляндии Антти Хелантере протест в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на границе.

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«Российская сторона заявила протест в связи с закрытием финляндскими властями наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе», — отмечается в заявлении.

Данное решение в российском МИД объяснили попытками Финляндии ещё более обострить отношения двух стран.

Ранее в Кремле заявили, что действия финских властей по закрытию КПП на границе с Россией вызывают сожаление.