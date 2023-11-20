В программу «Зима в Подмосковье» включат акции для всех возрастов
- Gettyimages.ru
- © Matt Hind
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Как отметил чиновник, в рамках проекта в 2023 году в парках, театрах, музеях, домах культуры проведут около 10 тыс. мероприятий.
«Важно, чтобы жители на любой территории, если они не собираются путешествовать, могли в шаговой доступности посетить спектакли, активности в парке, ледовые представления», — заявил Василий Кузнецов.
Также он подчеркнул, что охвачены будут жители всех возрастных категорий.
Ранее сообщалось, что в парках Московской области стартовала подготовка к зимнему сезону.