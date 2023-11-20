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Парки Подмосковья подготовят к зиме

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В парках Московской области стартовала подготовка к зимнему сезону. По предварительным данным, их посетят до 19 млн человек, из них 1,2 млн — в новогодние праздники.
Парки Подмосковья подготовят к зиме
  • Gettyimages.ru
  • © johnandersonphoto

Об этом информирует телеканал «360».

В зимнем сезоне 2022—2023 годов в парках Подмосковья побывали 16 млн отдыхающих, в том числе более 1 млн — в праздничные дни.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин сообщил, что специалисты обустроят места для зимних активностей, развесят праздничное оформление, организуют работу сервисов и услуг, распланируют мероприятия.

«Мы проверили укомплектование парковых дирекций техникой, инвентарём, зимней формой и гранитной крошкой», — добавил Хайкин.

Ранее сообщалось, что в Москве для посетителей парков доступно более 500 кружков и секций для взрослых и детей по творчеству, гуманитарным и естественным наукам.

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