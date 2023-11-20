Парки Подмосковья подготовят к зиме
- Gettyimages.ru
- © johnandersonphoto
Об этом информирует телеканал «360».
В зимнем сезоне 2022—2023 годов в парках Подмосковья побывали 16 млн отдыхающих, в том числе более 1 млн — в праздничные дни.
Министр благоустройства региона Михаил Хайкин сообщил, что специалисты обустроят места для зимних активностей, развесят праздничное оформление, организуют работу сервисов и услуг, распланируют мероприятия.
«Мы проверили укомплектование парковых дирекций техникой, инвентарём, зимней формой и гранитной крошкой», — добавил Хайкин.
Ранее сообщалось, что в Москве для посетителей парков доступно более 500 кружков и секций для взрослых и детей по творчеству, гуманитарным и естественным наукам.