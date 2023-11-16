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В парках Москвы работает более 500 кружков и секций для детей и взрослых

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В Москве для посетителей парков доступно более 500 кружков и секций для взрослых и детей по творчеству, гуманитарным и естественным наукам.
В парках Москвы работает более 500 кружков и секций для детей и взрослых

Об этом информирует сайт kp.ru.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что для посетителей парков проводят групповые занятия по 400 направлениям, в том числе по истории, естественным наукам и иностранным языкам.

Так, в Измайловском парке открыт кружок «Увлекательная наука», в парке «Кузьминки» для детей работает секция «Культура повседневности», в парке «Северное Тушино» проводят занятия в экомастерской и в клубе «Юный эколог», а также в «Клубе развития и творчества».

В детском парке имени Н.Н. Прямикова дети могут посетить кружок итальянского языка, а в парке «Фили» — китайского. Кроме того, в музее-заповеднике «Царицыно» проходят занятия в творческих лабораториях.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что «Московская техническая школа» (МТШ) в этом году увеличила до 123 — более чем в два раза — количество курсов и программ повышения квалификации для сотрудников промышленных предприятий.

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