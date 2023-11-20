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Терапевт Хухрев: если долго ловить снежинки ртом, то можно простудиться

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Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев заявил, что снежинки сами по себе безопасны, но если ловить их ртом, то можно простудиться.
Терапевт Хухрев: если долго ловить снежинки ртом, то можно простудиться
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Bailey

«Но не от снежинок, а из-за того, что при дыхании через рот воздух не согревается. Он согревается через нос. Если на холоде дышать ртом, то больше шансов заболеть», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, в атмосфере мегаполисов могут содержаться загрязняющие элементы, и пролетая через такие облака, снежинки загрязняются, однако осевшие вредные элементы настолько малы, что не должны нанести вред здоровью.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН рассказал о роли витамина D для организма.

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