Терапевт Хухрев: если долго ловить снежинки ртом, то можно простудиться

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев заявил, что снежинки сами по себе безопасны, но если ловить их ртом, то можно простудиться.

«Но не от снежинок, а из-за того, что при дыхании через рот воздух не согревается. Он согревается через нос. Если на холоде дышать ртом, то больше шансов заболеть», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, в атмосфере мегаполисов могут содержаться загрязняющие элементы, и пролетая через такие облака, снежинки загрязняются, однако осевшие вредные элементы настолько малы, что не должны нанести вред здоровью.

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