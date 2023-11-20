Врач Бережанский перечислил признаки холодовой аллергии

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии Сеченовского университета, врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский заявил, что аллергия на холод — это особый тип реакции, при которой низкая температура является провоцирующим фактором.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» врач отметил, что симптомы чаще всего развиваются в таком порядке: покраснение, зуд, припухлость, лихорадка, общая слабость, охриплость голоса.

Также может возникнуть одышка, тошнота головокружение, шум в ушах.

«Так как контакта с холодом избежать невозможно, то надо адекватно одеваться, открытые участки смазывать защитным кремом», — сказал Бережанский.

По его словам, желательно употреблять больше продуктов с витаминами А, Е, С и РР и заниматься лёгким местным закаливанием.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН рассказал о роли витамина D для организма.