Врач Бережанский перечислил признаки холодовой аллергии
В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» врач отметил, что симптомы чаще всего развиваются в таком порядке: покраснение, зуд, припухлость, лихорадка, общая слабость, охриплость голоса.
Также может возникнуть одышка, тошнота головокружение, шум в ушах.
«Так как контакта с холодом избежать невозможно, то надо адекватно одеваться, открытые участки смазывать защитным кремом», — сказал Бережанский.
По его словам, желательно употреблять больше продуктов с витаминами А, Е, С и РР и заниматься лёгким местным закаливанием.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН рассказал о роли витамина D для организма.