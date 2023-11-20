В Альянсе турагентств рассказали о популярных направлениях на Новый год

Исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова рассказала о популярных туристических направлениях на Новый год.

Об этом сообщает Общественная служба новостей.

«Традиционно востребованными будут экскурсионные туры: Москва, Санкт-Петербург и, наверное, Казань. Хотя это очень ограниченный список, я говорю о наиболее популярных направлениях. Ещё Великий Устюг со Снегурочкой и Дедом Морозом. Тот же Суздаль, то же Золотое кольцо, Подмосковье, Байкал», — сказала Осипова.

Она также отметила, что на новогодние праздники россияне поедут отдыхать на горнолыжные курорты Красной Поляны, Шерегеша, Домбая и в санатории Кавминвод и Краснодарского края.

Кроме того, по мнению эксперта, география внутреннего туризма в России в последние годы расширяется. Всё больше растёт популярность Сибири и Дальнего Востока.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что жители страны забронировали и оплатили около 60% туров на новогодние праздники.