В Альянсе турагентств рассказали о популярных направлениях на Новый год
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Об этом сообщает Общественная служба новостей.
«Традиционно востребованными будут экскурсионные туры: Москва, Санкт-Петербург и, наверное, Казань. Хотя это очень ограниченный список, я говорю о наиболее популярных направлениях. Ещё Великий Устюг со Снегурочкой и Дедом Морозом. Тот же Суздаль, то же Золотое кольцо, Подмосковье, Байкал», — сказала Осипова.
Она также отметила, что на новогодние праздники россияне поедут отдыхать на горнолыжные курорты Красной Поляны, Шерегеша, Домбая и в санатории Кавминвод и Краснодарского края.
Кроме того, по мнению эксперта, география внутреннего туризма в России в последние годы расширяется. Всё больше растёт популярность Сибири и Дальнего Востока.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что жители страны забронировали и оплатили около 60% туров на новогодние праздники.