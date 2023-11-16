В АТОР назвали Кубань самым популярным направлением на новогодние праздники

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что жители страны забронировали и оплатили около 60% туров на новогодние праздники.

«Краснодарский край — рекордсмен и летом, и зимой. Москва и Санкт-Петербург также вошли в пятёрку лидеров», — сообщила она в беседе с «Радио 1».

Ломидзе также отметила Карелию и Кавказские Минеральные Воды — они вошли в десятку, а у некоторых туроператоров — в пятёрку самых продаваемых.

Ранее управляющий директор туроператора Let's Fly (входит в группу компаний «Слетать.ру») Любовь Воронина в беседе с НСН рассказала о направлениях, которые выбирали российские туристы для путешествий в ноябрьские праздники в 2023 году.