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В АТОР назвали Кубань самым популярным направлением на новогодние праздники

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что жители страны забронировали и оплатили около 60% туров на новогодние праздники.

«Краснодарский край — рекордсмен и летом, и зимой. Москва и Санкт-Петербург также вошли в пятёрку лидеров», — сообщила она в беседе с «Радио 1».

Ломидзе также отметила Карелию и Кавказские Минеральные Воды — они вошли в десятку, а у некоторых туроператоров — в пятёрку самых продаваемых.

Ранее управляющий директор туроператора Let's Fly (входит в группу компаний «Слетать.ру») Любовь Воронина в беседе с НСН рассказала о направлениях, которые выбирали российские туристы для путешествий в ноябрьские праздники в 2023 году.

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