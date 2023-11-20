На западе Москвы построят многопрофильный детский стационар

На западе Москвы планируют построить новый многопрофильный детский стационар. Он должен быть открыт в 2028 году, заявил мэр Сергей Собянин.

Об этом сообщает НТВ.

«По сути дела, это многопрофильная клиника, которая будет оснащена самыми последними технологиями и даст новые возможности для оказания качественной медицинской помощи нашим подрастающим москвичам», — сказал Собянин во время посещения филиала №3 детской поликлиники №32, который открылся летом после реконструкции.

Многопрофильный комплекс будет расположен в районе Филёвский Парк. Общая площадь новых корпусов составит 80—120 тыс. кв. м.

Ранее НСН сообщала, что в Боткинской больнице проведут открытые экскурсии.