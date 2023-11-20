Новый урок «Разговоры о важном» посвятили Дню матери

В школах и колледжах России прошёл урок «Разговоры о важном», посвящённый Дню матери.

Об этом сообщает газета «Взгляд».

Об отношениях в семье и праздновании Дня матери рассказали актёры и телеведущие Александр и Екатерина Стриженовы.

«Родина начинается с семьи. Это то, ради чего ты живёшь. Это те люди, ради которых ты действительно готов на всё. Семья — это место безусловной любви», — заявила Стриженова.

Со своей стороны, лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков рассказал о семейных ценностях и внутренней силе семьи.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве подготовили ряд мероприятий по случаю Дня матери, который отмечается 26 ноября.