Новый урок «Разговоры о важном» посвятили Дню матери
- Gettyimages.ru
- © Drazen Zigic
Об этом сообщает газета «Взгляд».
Об отношениях в семье и праздновании Дня матери рассказали актёры и телеведущие Александр и Екатерина Стриженовы.
«Родина начинается с семьи. Это то, ради чего ты живёшь. Это те люди, ради которых ты действительно готов на всё. Семья — это место безусловной любви», — заявила Стриженова.
Со своей стороны, лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков рассказал о семейных ценностях и внутренней силе семьи.
Ранее, как сообщала НСН, в Москве подготовили ряд мероприятий по случаю Дня матери, который отмечается 26 ноября.