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Новый урок «Разговоры о важном» посвятили Дню матери

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В школах и колледжах России прошёл урок «Разговоры о важном», посвящённый Дню матери.
Новый урок «Разговоры о важном» посвятили Дню матери
  • Gettyimages.ru
  • © Drazen Zigic

Об этом сообщает газета «Взгляд».

Об отношениях в семье и праздновании Дня матери рассказали актёры и телеведущие Александр и Екатерина Стриженовы.

«Родина начинается с семьи. Это то, ради чего ты живёшь. Это те люди, ради которых ты действительно готов на всё. Семья — это место безусловной любви», — заявила Стриженова.

Со своей стороны, лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков рассказал о семейных ценностях и внутренней силе семьи.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве подготовили ряд мероприятий по случаю Дня матери, который отмечается 26 ноября.

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